ICARUS, FSR vs DLSS, et test de performances

ICARUS est arrivé sans trompette ni tambour, et pourtant il s'agit du jeu de survie (seul ou en groupe jusqu'à 8) développé par les papas de DayZ. Il a donc une crédibilité à assurer, avec son pedigree. Par contre il est animé par l'Unreal Engine 4, ceux qui cherchent de l'originalité ou plutôt de la diversité en seront pour leur compte. À ce titre, le jeu incorpore FSR, DLSS 2.3 et ray tracing. On le sait, le RT sur l'UE4, ce n'est pas franchement une réussite, puisque ça se voit à peine, pour ne pas dire presque jamais. En revanche, en matière d'upscaling, c'est un modèle du genre puisque DLSS et FSR s'ajoutent au développement par un simple plug-in.

TPU a fait le comparatif visuel, comme GameGPU. Le RT est anecdotique, les upscaling sont là avec la même recette. Le DLSS dans ce jeu est plus propre, et même plus riche que l'image native, sans flou, mais réservé aux seules RTX, le prix à payer pour une solution évolutive. Le FSR enlève beaucoup de petits détails, c'est flagrant sur les images comportant de la végétation ou des fruits, c'est de moins bonne qualité, par contre c'est pour tout le monde, et ça aide donc les petites cartes à gagner les pourcents qui leur manquent pour offrir une expérience de jeu plus agréable.

Quant aux performances 3D, UE4 signifiant affinité plus poussée avec les GeForce, on ne sera pas surpris de voir en FHD les RTX 3080/Ti dominer, suivies quand même de près par les 3 RX 6900 XT/6800 XT, alors que la RTX 2080 Ti se place derrière ce quatuor, et devant les RX 6800 et RTX 3070 Ti. En bas, la RX 590 est encore mal en point, larguée par les RX Vega 56 et GTX 1070. Le RT montre la bonne étoile des cartes Ampere, ainsi que le boost donné par le DLSS, mais paradoxalement montre un FSR qui n'apporte aucun gain aux RX 6900 XT et 6800 XT, alors que la RX 6700 XT sait en tirer parti.

En QHD, le classement en haut ne change presque pas, la RX 6800 arrivant à se glisser devant la RTX 2080 Ti, mais les moyennes ne font pas rêver même sur les cartes les plus véloces. L'ajout du RT fait mal, mais les upscalings maison font du bien, surtout aux cartes moyennes comme les RTX 2080 ou RX 6700 XT. Enfin, en UHD, les 4 cartes de tête peuvent à peine faire tourner le jeu convenablement, avec des moyennes comprises entre 37 et 45 ips, en dessous, personne ne le peut. Le RT casse les pattes, et les upscalings sont précieux. Idéalement, il aurait fallu tester sans RT mais avec les upscalings, voir leur apport simple en rastérisation classique. Ce jeu fait donc mal, et met les cartes en mode survie dès le QHD, et sous perfusion dès l'UHD.