La réception de la trilogie GTA remastérisée a été tout sauf enthousiaste du côté du public — et des journalistes qui ont dû découvrir le jeu en même temps, puisque Rockstar n'avait pas distribué de version presse avant le lancement, ce qui n'a certainement rien arrangé à l'affaire, en plus de faire des frustrés. Certains en sont même arrivés à se demander si Rockstar, conscient de la qualité douteuse du remaster réalisé par Groove Street Games, a pu volontairement faire l'impasse sur les journalistes afin d'éviter les mauvaises critiques et de flinguer les premières ventes. Allez savoir.

C'est en particulier l'implémentation technique du remaster qui a été la plus critiquée, avec de nombreux bugs (parfois nouveaux, semblerait-il) et des graphismes indignes pour une publication d'un soi-disant grand studio. Il faut avouer que la trilogie remastérisée fait bien pâle figure par rapport à certains mods graphiques disponibles pour les jeux originaux... Pour ne rien arranger, Rockstar avait aussi du mettre hors-ligne son launcher peu après le lancement et retirer le jeu afin de régler quelques soucis, notamment liés à des morceaux de musiques dont la licence d'utilisation était périmée. Bref, le lancement fut chaotique, les plaintes nombreuses, de même que le nombre de fans déçus. À croire que Rockstar/Groove Games ont cherché à faire concurrence à Ubisoft dans ce domaine !

Mais qu'ils se rassurent, Rockstar a tout prévu pour se faire pardonner d'avoir livré un remaster passable à ceux qui l'on acheté : offrir aux acheteurs la version classique des trois titres originaux ! Eh oui, malgré l'ironie de la chose, quelqu'un chez Rockstar a dû se dire que c'était une idée de génie... À moins que ce soit de la satire ? Il ne manquerait plus que Rockstar livre avec les instructions pour modder ces jeux. D'un autre côté, cela fera peut-être quelques heureux. Après tout, les versions originales de GTA3, GTA Vice City et GTA San Andreas ont été retirés du store pour faire place à la trilogie remastérisée. Mais d'autres auraient peut-être préféré une copie gratuite de Red Redemption 2 ou de GTA 5. En tout cas, tous les acheteurs de la trilogie jusqu'au 30 juin 2022 verront tôt ou tard apparaitre les 3 classiques dans la bibliothèque du launcher de Rockstar. Il semble évident que ceux qui auront obtenu un remboursement entre-temps ne seront pas éligibles.

Pour le reste, l'éditeur ne laisse pas tomber le remaster pour autant, qui a récemment reçu son patch 1.02 et d'autres grosses mises à jour sont sur les rails pour adresser un à un tous les problèmes de qualité de GTA The Trilogy —The Definitive Edition. Reste à voir combien de temps il faudra avant que le qualificatif de "Definitive Edition" soit réellement mérité... Encore un remaster qui ne restera pas dans les annales, du moins pas pour les bonnes raisons. Comparativement, les fans de Mass Effet peuvent s'estimer heureux avec la collection Legendary Edition. (Source)