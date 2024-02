No Manâ€™s Sky reÃ§oit une Ã©niÃ¨me mise Ã  jour, OMEGA, et vous invite Ã  lâ€™essayer gratuitement

No Man’s Sky reçoit une énième mise à jour, OMEGA, et vous invite à l’essayer gratuitement

Ces dernières années, plusieurs jeux ont été intronisés au Panthéon des sorties foireuses. Cyberpunk 2077 a été une figure de proue de cette décennie : en 2020, le titre de CD Project RED s’était pris un sérieux retour de bâton. De nos jours, les développeurs sont toutefois parvenus à gommer la plupart des maux dont souffrait leur production.

Avant Cybeberpunk 2077, un autre jeu s’était attiré l’ire des rêveurs croyant aux cinématiques léchées et aux promesses de développeurs baratineurs : No Man’s Sky, objet de risée à sa parution en août 2016. Les équipes de Hello Games ont toutefois opéré une véritable rédemption au fil des années ; notamment par le biais de la mise à jour NEXT en 2018. Presque huit ans plus tard, ils continuent de bichonner leur projet. Ils viennent de sortir une toute nouvelle mise à jour appelée OMEGA, qui fait passer le jeu en version 4.5.

Une planète avec une belle biodiversité © Hello Games

No Man's Sky : l’OMEGA après l’alpha

Aux dires des développeurs, c’est la 25e mise à jour majeure gratuite. Saluons l’abnégation. D’autant plus que contrairement à ceux de CD Projekt RED, qui ont sorti une extension Phantom Liberty pour refaire entrer un peu de monnaie dans les caisses, les développeurs de No Man's Sky n’ont rien fait de tel ; ils se contentent des ventes de leur matériau de base.

L’un des aspects d’OMEGA mis en avant par le studio est l’expédition communautaire du même nom. Elle se déroule pendant quatre semaines à partir d’aujourd’hui. Le billet explique que la complexité de No Man’s Sky l'a potentiellement rendu trop effrayant pour des nouveaux venus. L’expédition OMEGA expose les fondamentaux du jeu : exploration, construction de base…

Un essai gratuit de quelques jours

Surtout, tout le monde peut y participer gratuitement à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 19 février. Naturellement, si vous décidez ensuite d’acheter le titre, votre progression sera conservée...

Concernant les changements pérennes de la mise à jour, les notes évoquent des modifications pour les expéditions, justement. Elles sont désormais intégrées au jeu principal et non plus accessibles sous forme d’un mode spécifique. Cela ne parlera qu’aux initiés, mais il est aussi question d’une refonte du chemin de l’Atlas, tandis que nouvelles missions ont été ajoutées.

Bref, si vous ne savez pas quoi faire des prochains jours, que la proposition de No Man’s Sky vous intrigue ou que vous souhaitez simplement redonner une chance à ce jeu, libre à vous de l’installer. Il nécessite 15 Go d'espace disque sur PC.

Le soft est disponible sur plein de supports : PS4, Mac et Nintendo Switch pour n’en citer que trois. Enfin, No Man's Sky bénéficie de 50 % de réduction sur l’ensemble des plateformes. Il coûte entre 25 et 30 euros selon la boutique.