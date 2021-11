Cela a constitué une grosse évolution dans les moniteurs : l'arrivée de 32 pouces UHD ayant un taux de rafraichissement de 144 Hz ou plus. Pour du gaming, pour ceux qui sont allergiques au 21/9, qui n'aiment pas avoir la hauteur d'un 27" malgré 10 cm d'écran sur les côtés pour un panoramique de folie, alors ces nouveaux moniteurs 32" constituent un choix plus que crédible. ACER n'avait pas d'écran remplissant ces 3 critères, c'est à présent fait avec le sobre Predator XB323QK, qui complète la gamme XB3 qui comporte également du 27", du 32", mais en QHD.

Comme presque toujours avec ces specs, c'est une dalle IPS qui prend le commandement, ce qui implique un contraste pas folichon même si le contraste dynamique est donné pour 1 million pour un, ce qui ne veut plus rien dire à ce stade. La luminosité est de 400 Nit ou cd/m², il est certifié HDR400. En revanche, le temps de réponse est de 0.5 ms, de gris à gris s'entend, et surtout, puisque c'est son segment de prédilection, il est Adaptive Sync et surtout orienté gaming.

Il a une entrée DP, un HDMI, et de l'USB 3 Type-C, pour les trois le cordon est fourni, c'est trop gentil. Il ne sera pas le moins cher de sa catégorie, puisqu'il faut compter 1200 $ sur le store ACER, c'est pour l'instant le M32U-EK de GIGABYTE qui conserve sa couronne avec 830 €.