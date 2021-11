On commence à avoir l'habitude de voir des doublons dans le classement hebdomadaire des meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions), et cette semaine c'est le dernier Forza Hirozon et le dernier Age of Empires qui s'illustrent à nouvean dans cet exercice. On retrouve par ailleurs la plupart des titres de la semaine passée ainsi que deux nouveautés, avec une grosse mention pour Elden Ring, qui sortira en début d'année prochaine. Ça paraît loin, mais ça ne l'est pas tant que ça !

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 44

Semaine 43 Semaine 42 1 Forza Horizon 5 Age of Empires IV Back 4 Blood 2 Age of Empires IV Age of Empires IV (Pre-Order) New World 3 Elden Ring New World Football Manager 2022 4 New World Back 4 Blood Inscryption 5 Forza Horizon 5 Marvel's Guardians of the Galaxy Valve Index VR Kit 6 Age of Empires IV Football Manager 2022 The Riftbreaker 7 Back 4 Blood Age of Empires IV 仙剑奇侠传七 8 Football Manager 2022 Inscryption Forza Horizon 5 9 Valve Index VR Kit Forza Horizon 5 New World 10 Lost Ark Platinum Founder's Pack Valve Index VR Kit CS:GO - Operation Riptide

Et concernant les meilleures ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs) de la semaine, rien de neuf à l'est d'Eden. Du bon gros FIFA, du bon gros jeu Ubi, bref, des gros titres qui font les gros titres. Là aussi, on commence à avoir l'habitude, tout comme celle qu'ont pris les possesseurs de Xbox One de se démarquer en achetant des jeux qui... bah qui ne semblent marcher que sur « l'ancienne » console de Microsoft (à part l'omniprésent FIFA). Curieux comportement.