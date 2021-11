Il arrivera le 9 novembre pour tout le monde, avec son moteur 3D Forzatech qui a su faire des merveilles sur des tas de jeux de caisses de la Raymonde. Cette fois, on part au Mexique, avec des décors variés puisqu'il y en aura plus de 10, nous vous les avions présentés dans ce billet. C'est de l'arcade, mais la sensation de vitesse est là, celle de liberté également, ce n'est pas réaliste pour deux sous, exception faite des environnements particulièrement travaillés. Mais c'est fun, et c'est ce qu'on demande aux Forza horizon. La question, c'est de savoir comment ça mouline.

On a une réponse venue des Russes. En 1080p, les verts semblent apprécier ce moteur puisque les RTX 3080 Ti et 3080 dominent, la RX 6900 XT étant au niveau de la RTX 3070, et la RX 6800 XT en dessous. La RX 6700 XT est 3 unités devant la RTX 3060 qu'elle domine classiquement assez facilement en général. En bas, ce n'est guère mieux puisque les RX 5700 XT/ Vega 64/ RX 590 finissent derrière la GTX 1070 (la RX 5700 XT l'égale).

En passant en QHD, ça ne s'arrange pas pour les rouges, ou du moins à peine un peu pour la RX 6900 XT qui passe juste devant la RTX 3070, la RX 6800 XT restant derrière. Mais surtout les deux restent assez loin des RTX 3080, la RTX 3080 étant 16% devant, la RTX 3080 Ti 26% ! En terminant en UHD, deux cartes sont au-dessus des 60 ips, ce sont les deux RTX 3080/Ti, une carte se trouve entre 50 et 60 ips, il s'agit de la RX 6900 XT, et quelques-unes sont entre 40 et 50. Le reste du panel prend assez cher.

Au final, ça semble bien plus gourmand que Forza Horizon 4 à sa sortie, mais si les développeurs ont élevé le niveau de rendu du jeu, alors c'est assez compréhensible et cohérent. Pour autant, les configs laissaient déjà suinter ce parfum de complexité. Mais les rouges sont plus en difficulté, et pourtant, ce sont bien les pilotes optimisés d'hier qui sont utilisés. À confirmer, ou pas, avec d'autres tests futurs ?