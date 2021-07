Forza Horizon 5 sera lancé le 9 novembre prochain, cela nous le savons déjà. Tout comme son environnement qui prendra place au Mexique, rien de nouveau. Encore une non-nouveauté, Turn10 sera encore aux commandes, et c'est plutôt une bonne nouvelle tant les 2 derniers épisodes alliaient graphismes léchés, environnements ouverts et en partie interactifs (rouler dans des champs et casser des barrières par exemple), maniabilité arcade agréable, et performances très bien optimisées, y compris sur des GPU plus modestes. En revanche, ce que l'on ne sait pas, c'est ce qui composera le "Mexique" vu et imaginé par Turn10. Et là, c'est le drame !

En effet, Microsoft a présenté 11 particularités, on retrouve "Volcano", un espace rocailleux avec de hautes montagnes, Guanajuato, une ville cosmopolite du pays, Swamp, un biome végétal riche avec rivières et bois, Sand Desert, du sable pour des buggys, Rocky Coast, un autre biome rappelant celui de Porsche 2000 avec de grandes routes et des côtes longeant la flotte, Living Desert, un milieu où le cactus est roi, Jungle, ben, heu, la jungle quoi... Arid Hills, des espaces arides et secs, avec cailloux, pour du rallye raid (image d'en bas) ? Farmland, un environnement végétal avec des arbres fruitiers, Tropical Coast, sea sex and sun (image d'en haut), et enfin Canyon, déjà vu dans le trailer de juin.

Tout cela est bien montré, via vidéos ou via images, mais ce qui semble sûr, c'est que le jeu sera dépaysant avec tous ces lieux différents, mais attirants. Le futur carton de fin d'année ? Qui pour mettre une piécette ?