Après avoir dévoilé ses Nexxxos, visiblement taillés pour les 240 W d’Alder Lake combiné au gargantuesque TDP des dernières générations de cartes graphiques, il semblerait que la firme n’en ait pas fini avec ses nouveautés. Si les premiers cités étaient à destinations des particuliers, voilà que d’autres radiateurs suivent, cette fois-ci à destination des professionnels.

Nommés T27 et T38, les deux produits sont en aluminium pur et ne diffèrent que par leur hauteur : 27 mm et 38 mm. De quoi les caser un peu partout, et ainsi accélérer "les équipements techniques de l’industrie automobile, l’ingénierie mécanique ou encore le traitement multimédia", du moins dans la tête d’AlphaCool. La firme communique même sur une épaisseur particulièrement retravaillée pour pouvoir tenir dans un racks. Une intention certes louable, mais dont l’intérêt reste à prouver à une époque ou les datacenters se parent de refroidissement 100 % sur mesure, plus rentables en matière de dépenses énergetique en refroidissement sur le long terme par rapport au TDP des bosins. Pour ce qui concerne les caractéristiques techniques, le bousin affiche deux trous en G1/4" on ne peut plus classique, une densité de 19 fins per inch ainsi qu’une température de fonctionnement certifiée de 60 °C.

Disponibles dans tout un tas de tailles allant du simple emplacement ventilateur de 120 mm au grand triple slot de 420 mm en passant par les classiques 280 mm ou encore 360 mm, ces T27 et T38 peuvent bénéficier d’un prix plancher allant de 19,99 € seulement (en 120 mm) à 44,99 €, toujours un prix fort attractif pour un 420 mm, pour une mise en vente immédiate. Avis aux amateurs ?