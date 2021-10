Sujet plus léger que le déprimant cours du cuivre ! Microsoft et Turn10 ont dévoilé les configurations qui permettaient de faire tourner Forza Horizon 5, prévu pour le 9 novembre prochain si tout se passe bien. Nous le savons tous, il y a parfois quelques incohérences dans les choix des matos, mais les développeurs connaissent leur moteur et par conséquent son comportement avec les différentes architectures CPU et GPU du marché. Que nous réservent-ils ?

detail mini reco ideal OS W10 v1909 W10 v1909 W10 v1909 CPU R3 1200 ou i5-4460 R5 1500X ou i5-8400 R7 3800XT ou i7-10700K GPU RX 470 ou GTX 970 RX 590 ou GTX 1070 RX 6800 XT ou RTX 3080 VRAM 4 Go 8 Go 10 Go mini RAM 8 Go 16 Go 16 Go Stock 110 Go HDD 110 Go HDD 110 Go SSD Lacasevide et W11 alors ? Ben oui apacher !

Ce n'est pas affreux, et c'est surtout bien optimisé, semble-t-il, compte tenu de la petite contrepartie demandée par la config mini. La GTX 1070 est là pour compenser les 6 Go de la GTX 1060, qui est plutôt la concurrente de la RX 590 que la GTX 1070. En idéal, 8 coeurs et une carte haut de gamme dernière génération, c'est cohérent. On n'oublie pas que Forza 5 pourrait gérer le ray tracing, mis il n'est pas fait mention de cela dans les configs : est-ce que le RT a été abandonné ou sera-ce juste un bonus pour celui qui pourra l'activer ? Ou est-ce que l'implémentation dans le Forza Tech n'est pas terminée ou satisfaisante ?

On note aussi que les volants sont supportés, voici la liste officielle dans le cadre ci-dessous ! Ça sera beau, sans aucun doute, arcade et fun, également, reste à voir l'IA qui ralentit comme une folle si vous vous cartonnez et vous permet de recoller.

• Logitech: Driving Force, G25, G27, G29, G920, G923PS, G923XB, Momo

• Thrustmaster: Ferrari 458, T150 RS, T300 RS, T500 RS, TMX, T-GT, TS-XW, TX, • TS-PC Fanatec: V1, V2, V2.5, CSL, CSL DD, DD1, DD2, Universal HUB device