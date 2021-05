Plusieurs fois repoussé, c'est le 25 mai qu'est sorti, Biomutant. , ce sympathique action-RPG en monde ouvert dont nous vous avions parlé un peu plus tôt dans le mois au sein du Gamotron S05E18. Depuis, nous avons compté les jours, nos collègues aussi, et c'est d'ailleurs un topo sur les premiers tests de chez GameGPU que vous avez pu retrouver dans nos colonnes il y a à peine 48 heures. Eh bien c'était sans compter les jours sur un bon vieux Comptoiroscope sahmër, un test / coup de projo maison sur les performances d'un jeu qu'on vous propose désormais régulièrement depuis presque quatre ans maintenant. Mais assez tergiversé, il est temps de voir comment ce titre à base d'Unreal Engine 4 tourne sur notre machine de test.

Et n'en déplaise à certains ayant potentiellement un peu trop levé le coude, nous n'avons en notre possession qu'une humble RTX 2080 Gaming OC, c'est donc avec ce même matériel que nous regardons comment se comporte le jeu en fonction des options graphiques. Donc direction les menus pour utiliser le preset Max, puis le preset Min, dont on vous épargne les descriptions mais qui sont, comme leur nom l'indique, censés être les opposés en matière de performances et de rendu visuel. Bon, le résultat sent un peu le portage console au vu du peu de différences observées, mais ça tourne relativement correctement en 4K UHD sur une RTX 2080, c'est toujours bon à prendre...