Avec les configurations demandées par les éditeurs/développeurs pour faire tourner les jeux, on avait souvent droit à des approximations et des incohérences. Mais ceux qui ont fait le listing chez Ubi savent bien ce qu'il faut, et semblent bien connaitre le matériel disponible sur le marché. Il y en a pour tous les gouts, mais globalement, on peut dire qu'il en faut dans le slip si on veut en profiter au maximum, en même temps c'est aussi ce qu'on demande ! Que nos configurations soient exploitées à donf. Far Cry 5 et New Dawn étaient techniquement réussis, et ça moulinait plutôt bien compte tenu des décors affichés. On ne devrait pas être déçus de ce point de vue avec FC6, les mécaniques ne devraient pas changer, on sait où on va, il faut entrer dans l'histoire.

CONF CPU GPU RAM HDD 1080p30 R3 1200 / i5-4460 RX 460 / GTX 960 16 Go 60 GO (SSD++) 1080P60 R5 3600X / i7-7700 RX Vega 64 / GTX 1080 16 Go 60 Go (SSD++) 1440p60 R5 3600X / i7-9700 RX 5700 XT / RTX 2070S 16 Go 60 Go + 37 Go Textures HD (SSD ++) 1440p60 + RT R5 5600X / i5-10600 RX 6800 / RTX 3070 16 Go 60 Go + 37 Go Textures HD (SSD ++) 2160p30 + RT R7 5800X / i7-10700K RX 6900 XT / RTX 3080 16 Go 60 Go + 37 Go Textures HD (SSD ++)

Les besoins sont assez bien quantifiés. Il y a des "plus" comme le SSD qui devrait permettre de charger plus vite les texture et autres données en temps réel, on ne sait pas non plus si c'est un prérequis de DirectStorage qui pourrait être amené à être lancé plus tard ou au moment pour faire justement la promotion de cette méthode de gestion des opérations d'entrées/sorties et éradiquer tout temps de chargement ou microlatence.

Voici une vidéo qui montre un peu plus l'île dans laquelle prendra place le scénario du jeu. See, sex and rocket !