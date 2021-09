Comme presque tous les autres fabricants de SSD, Samsung aussi a été pris en flagrant délit d'un changement non annoncé des spécifications d'au moins un de ses modèles, bien que les modifications y seraient a priori un poil plus apparentes que chez les autres, elles ne sauteraient pas aux yeux pour autant. Par contre, alors que WD et Crucial ont enfin commencé à admettre leurs erreurs (sans que l'on sache si cela se traduira réellement avec des changements durables, ne rêvons pas trop non plus, cela reste une tentative de rattraper le coup avec un peu de bon RP), Samsung n'a encore communiqué avec personne publiquement sur le sujet pour clarifier la chose, en dépit de plusieurs rappels, semblerait-il, du moins outre-Rhin.

En parallèle, il s'avère maintenant que la fiche technique du 980 PRO avait déjà été modifiée bien avant celle du 970 EVO Plus incriminé en premier lieu, et exactement de la même manière, à savoir avec la suppression de la note 4 et la disparition du nom du contrôleur, comme le révèle l'historique des révisions sur les fiches du fabricant. Faut-il en déduire que le haut de gamme de Samsung pourrait donc aussi être concerné par l'une ou l'autre modification ? Si oui, lesquelles ? Les SSD 980, 970 PRO, 970 EVO n'affichent aucun changement de la sorte sur leur fiche technique respective. À suivre, en espérant que Samsung finira par en dire plus à ce sujet un de ces quatre, que le consommateur sache tout de même à quoi s'en tenir, d'autant plus de la part d'un constructeur chez qui beaucoup espéraient être épargnés de ce genre de magouilles.

Historique des modif's de la fiche du 980 Pro.

La même pour le 970 EVO Plus.