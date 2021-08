Petit coup d'oeil hebdomadaire sur les meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions) ? Avec plaisir madame la Marquise. Donc Naraka, ce battle royale chinois semblable à un OVNI laisse sa place de leader à Humankind, le "nouveau" Civilization. Chacun est d'ailleurs présent deux fois, sans doute pour cause de multiples régions, ce qui peut parfois provoquer ce phénomène, on a même déjà vu des jeux en 3 voire en 4 exemplaires, souvenez-vous. Bref, la nouveauté cartonne, mais on trouve aussi de l'ancien qui déchire. Un peu comme dans la team du Comptoir.

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 33 Semaine 32 Semaine 31 1 Humankind NARAKA: BLADEPOINT Back 4 Blood 2 NARAKA: BLADEPOINT Back 4 Blood The Ascent 3 Humankind Car Mechanic Simulator 2021 Tribes of Midgard 4 Valve Index VR Kit NARAKA: BLADEPOINT Valve Index VR Kit 5 DOOM Eternal Deluxe Edition Valve Index VR Kit Grand Theft Auto V 6 The Elder Scrolls Online - Crown Packs Humankind It Takes Two 7 Car Mechanic Simulator 2021 It Takes Two New World 8 Twelve Minutes DOOM Eternal Deluxe Edition New World 9 Fallout 4: Game of the Year Edition Tribes of Midgard Grounded 10 NARAKA: BLADEPOINT Grand Theft Auto V Call of Duty®: Black Ops III

Après des vacances bien méritées, c'est avec plaisir que nous ne retrouvons pas les meilleures ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs). En effet, les clasements n'étant pas encore mis à jour depuis la semaine 30, on vous remet les anciens, car vous le valez bien. Notez qu'on hésite à inclure les jeux Switch, mais étant donné que les titres de Nintendo sont ardus à mettre en relation avec ce qui se passe sur PC, nous préférons les omettre volontairement. Mario est d'accord, on a son 06.