Petit point hebdo sur les ventes de jeux vidéo, une fois de plus, avec un premier tableau qui concerne les meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions). Si New World aura fait son petit effet durant la bêta, l'annonce de son report d'un mois est peut-être ce qui le fait chuter cette semaine, au profit de deux nouveautés que sont Back 4 Blood et The Ascent, deux jeux dont les noms ont déjà été vus dans nos colonnes, lors de Gamotrons antérieurs. Bref, ça bougeotte, et notez qu'on a retenu votre suggestion concernant le tableau en laissant apparaître une semaine supplémentaire, et ce afin de faire la parallèle avec les ventes du SELL ci-après.

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 31 Semaine 30 Semaine 29 1 Back 4 Blood New World New World 2 The Ascent New World New World 3 Tribes of Midgard The Ascent RimWorld - Ideology (DLC) 4 Valve Index VR Kit Tribes of Midgard F1 2021 5 Grand Theft Auto V Orcs Must Die! 3 Valve Index VR Kit 6 It Takes Two Valve Index VR Kit Grand Theft Auto V 7 New World Grand Theft Auto V Red Dead Redemption 2 8 New World Battlefield 1 Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin 9 Grounded HITMAN 2 - Gold Edition Death's Door 10 Call of Duty®: Black Ops III Mini Motorways Days Gone

Petit tour maintenant du côté des meilleures ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs) en semaine 30, avec le tour de Flight Sim qui n'aura laissé que peu de temps la place à l'extension des Sims. Flight Sim qu'on retrouve également sur Xbox Series, alors que la Xbox One n'en fait une fois de plus qu'à sa tête en invitant Samurai Warriors 5 sur le podium, là où les autres plateformes se contentent de proposer quasiment la même chose que la semaine précédente.