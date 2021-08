La marque TUF chez ASUS a pour rôle de proposer du matériel « réduit à l'essentiel », ce qui dans le langage du constructeur taïwanais se traduit d'abord par une offre sans le bling du catalogue Republic Of Gamers, donc esthétiquement moins élaboré et avec un nombre réduit de loupiottes, mais généralement aussi des caractéristiques plus modestes et par conséquent des tarifs moins douloureux.

L'ère est aux écrans qui ne se limitent plus au PC, puisque les fabricants de moniteurs veulent maintenant aussi séduire les joueurs sur consoles next-gen, et qui dit consoles next-gen dit aussi 4K UHD @120 Hz et HDMI 2.1 ! Ce sont précisément deux des caractéristiques du futur nouveau modèle VG28UQL1A de TUF, un écran gaming de 28 pouces monté d'une dalle Fast-IPS (1 ms GTG). Attaché à une console via son port HDMI 2.1, il sera donc en mesure de fournir le fameux « 4K 120 Hz » cher au marketing des nouvelles consoles de chez Microsoft et Sony. Par contre, les vrais joueurs sur PC pourront grâce au DisplayPort 1.4 pousser la chose jusqu'à 144 Hz, Display Stream Compression à l'appui.

C'est devenu la norme aussi, l'écran proposera un menu complet pour le support du Variable Refresh Rate, compatible avec celui du HDMI, mais aussi le FreeSync Premium Pro d'AMD et le G-Sync Compatible de NVIDIA. En bonus, le TUF embarque aussi la technologie ELMB Sync propriétaire d'ASUS, permettant de réduire le flou de mouvement en jeu et qui est activable simultanément au VRR, ce qui n'a pas toujours été le cas pour ce type de fonctionnalité. Enfin, on peut noter la présence (anecdotique) d'une bien triste certification DisplayHDR 400 avec un espace de couleur DCI-P3 à 90 %. Au fond, les caractéristiques ne sont pas bien vilaines et il fait bon que l'offre de petits écrans continue également à se faire animer un peu, mais il reste encore à découvrir le prix afin de pouvoir déterminer sa vraie relevance. La vraie question est : arrivera-t-il avant ou après le PG32UQ d'ASUS annoncé en janvier 2020 ?