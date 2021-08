Alors que les RTX 3080 (Ti) et la RTX 3090 semblent être sujettes à des défauts de conception du fait de pads thermiques inadaptés aux conditions dans lesquelles ils se retrouvent, voilà que PowerColor se retrouve dans une situation similaire. En effet un utilisateur s’est retrouvé avec une RX 5700 XT de la firme qui peinait à sortir ses TFLOPS, mais la cause fut bien plus simple à diagnostiquer et à régler.

Ah bah c’est bien Nils, super pour la carte graphique !

En effet, les stickers de protections des pads thermiques n’avaient juste pas été retirés, entrainant de facto le throttling de la GDDR6. Nous voyons mal comment le phénomène pourrait être général - ni même comme ce dernier a pu se produire, étant donné l’étape systématique du contrôle qualité, mais la chose à de quoi faire sourire, et pas qu’un peu !

Pour autant, la chose n’est pas sans intérêt : en effet, une telle méprise n’a pu arriver que si le dissipateur est envoyé depuis son usine de fabrication avec ces protections... et donc avec les fameux pads déjà en place. Ainsi, en changer — à tout hasard pour remédier aux coulées des Ampere haut de gamme — nécessite de retirer ceux déjà en place, nettoyer le dissipateur et réappliquer les remplaçants : une opération coûteuse en main d’œuvre pour une patch de dernière minute. Il ne va sans dire que le correctif pour cette RX 6700 XT fut bien plus bref ! (Source : Igor's Lab)