D'après les meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions), il semblerait que PUBG ne soit pas totalement mort. La raison de ce sursaut de vitalité est sans doute en rapport avec l'ajout récent d'une nouvelle carte 8x8 (Taego, dispo le 15 par chez nous). Sans ça, le dernier J-RPG basé sur la franchise Monster Hunter s'en sort bien également. Le reste, on connaît, donc on passera rapidement pour éviter de piquer du nez.

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 27 Semaine 26 1 PUBG Sea of Thieves 2 Sea of Thieves Forza Horizon 4 3 Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin Sekiro™: Shadows Die Twice - GOTY Edition 4 Rust PUBG 5 Sekiro™: Shadows Die Twice - GOTY Edition Forza Horizon 4 6 Forza Horizon 4 Rust 7 It Takes Two Halo: The Master Chief Collection 8 Valve Index VR Kit It Takes Two 9 Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin Red Dead Redemption 2 10 Grand Theft Auto V Valve Index VR Kit

En ce qui concerne les ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), on sait qu'elles sont habituellement boostées par les nouvelles sorties consoles (et parfois PC). Il est donc logique de ne voir que des visages connus depuis la semaine dernière, l'absence de "grosse" sortie se faisant attendre. Et l'attente risque d'être longue étant donné qu'on entame à peine le mois de juillet, on mise donc sur un regain d'animation à partir de la fin août.