Autant Resident Evil encore dans le classement des meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions), ça ne nous surprend guère, autant Days Gone en pole position, ça nous la coupe un peu. Ne vous méprenez pas, on est plutôt fans du jeu, mais quand même. À noter que Biomutant monte également au fur et à mesure que sa sortie approche, à l'inverse de It Takes Two, qui aura fait un très beau parcours pour un "petit" jeu. Ah et Gégé est reviendu grâce à une promo de -80%, ça faisait longtemps.

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 20 Semaine 19 1 Days Gone Mass Effect™ Legendary Edition 2 Mass Effect™ Legendary Edition Resident Evil Village 3 Biomutant Resident Evil Village & Resident Evil 7 Complete Bundle 4 Resident Evil Village Valve Index VR Kit 5 Subnautica: Below Zero Subnautica: Below Zero 6 Red Dead Redemption 2 It Takes Two 7 Valve Index VR Kit Hood: Outlaws & Legends 8 The Witcher 3: Wild Hunt - GOTY Edition DOOM Eternal Deluxe Edition 9 It Takes Two FINAL FANTASY XIV: Endwalker 10 Cyberpunk 2077 Biomutant

La visite au village/château continue si l'on en croit les ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs). Donc sans surprise on retrouve RE8 un peu partout sur consoles, mixé avec quelques titres plus anciens mais qui font de la résistance, comme Papy. En revanche, peu ou prou de changement sur PC, à la nuance près qu'il semble y avoir eu un bug dans le décompte cette semaine, étant donné que nous n'avons droit qu'à deux titres au lieu des trois habituels.