Opération séduction sur l'EPIC Games Store. Coutumière du fait, la plateforme offre un jeu, et pas des moindres. Au même titre que les Metro Last Light Redux, les Ashes of the Remnant, Total War Troy, c'est cette fois un jeu inédit puisqu'un jeu de basket. C'est NBA 2K21 qui est gratos, et ça va durer jusqu'au 27 mai. Même si la licence s'essouffle, le jeu reste une référence, et elle l'est encore plus puisqu'elle est gratos. On ne saurait trop vous conseiller de fouler les parquets en bois tant que l'offre dure. Boooommm Shakalaakala !