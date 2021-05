Pause modding pour une nouvelle petite rupture du blabla habituel et pour se tourner vers un moddeur qui mériterait probablement plus d'attention qu'il en reçoit pour l'instant, il s'agit de Stefan Ulrich de chez RandomDesign. Il est déjà l'auteur de bon nombre de conceptions plutôt fantastiques, on vous invite à jeter un œil à son profil FB pour en découvrir quelques-unes. Celle qui nous intéresse aujourd'hui est sa dernière en date et devrait ravir les fans de Marvel (et accessoirement ceux de Chris Hemsworth) : Thor's Hammer ! Allons-y pour sa présentation, un peu moins étoffée en image que d'habitude. Par contre, une vidéo du making-of en accéléré a heureusement été publiée par le créateur sur YouTube et est disponible à la fin de ce billet.

Oui, le thème choisi pour cette adaptation PCèsque est bien le dieu de la mythologie germanique, Thor, généralement associé aux phénomènes météorologiques plus ou moins violents comme les orages, protecteur de l'humanité traditionnellement équipé d'un marteau plus ou moins gros selon les interprétations. En l'occurrence, c'est ici celle de Marvel à l'image de Chris Hemsworth qui a été retenue, puisque ce mod a été construit pour la sortie du jeu Marvel's Avengers et a été réalisé en partenariat ou collaboration avec Intel, Corsair, Alphacool Allemagne, MSI, Square Enix, Crystal Dynamics, Marvel, Tristan Eaton (un artiste dessinateur américain) et Sindoh 3DWox 2X. Ce dernier a notamment fourni les bobines de filament PLA pour l'impression en 3D, une technique de fabrication qui a servi pour une bonne partie de ce mod. Avant toute chose, écartons les détails les moins pertinents du mod pour les p'tits curieux, à savoir la configuration utilisée par l'artiste :

Processeur • Intel Core i7-10900K

Carte mère • MSI MEG Z490i UNIFY

Carte graphique •MSI RTX 2080 SUPER Ventus OC

RAM • DDR4 16 Go Corsair Dominator Platinum RGB

SSD • Intel 760p 1 To

Alimentation • Corsair SF750

Watercooling • Loop custom Alphacool



En somme, une configuration encore assez au goût du jour et plus à même d'incarner l'arme du dieu germanique, qui n'est pas fanboy, bien qu'une RTX Lightning (Z) eut peut-être mieux collé avec le thème, juste pour son nom. Mais en ce temps de pénurie, il ne va quand même pas faire la fine bouche non plus !

Sous ses apparences de NUC frappé d'un marteau, le boîtier Thor's Hammer est plus grand qu'il n'y parait, comme nous le montre la vidéo du making-of de RandomDesign. Le boitier est en réalité composé de deux parties, celle du haut, le marteau, rassemble la carte mère (et donc CPU et mémoire) et la carte graphique watercoolée, tandis que tout le reste se trouve dans la base, notamment le radiateur du circuit à eau et la ventilation.

La première étape était celle de la création du marteau, à commencer par sa tête, d'abord dessinée en 3D, puis imprimée en plusieurs morceaux, qu'il a ensuite fallu poncer, coller, peindre et renforcer à certains endroits avec des profils en aluminium. Du Milluput (une pâte à modeler époxy) a été utilisé pour éliminer toutes les imperfections en surface. Le détail sympa à relever ici, c'est que la poignée du marteau est détachable grâce à une fixation magnétique custom — une bonne idée pour faciliter un éventuel transport. Pour les runes présentent un peu partout, également imprimés en 3D, un éclairage custom avec des morceaux de bandes LED leur a été donné avant l'étape de l'assemblage, et avant le coup de peinture. Enfin, pour coller au mieux avec le « vrai » truc et pouvoir taper vos ennemis avec confort et style, le manche a été réalisé à partir d'un tuyau en PVC habillé de faux cuir et de deux tresses cuir et fourrure — tout traité et cousu à la main.

On arrive à la base du mod. Plutôt que de l'impression 3D, c'est ici essentiellement du contre-plaqué qui a été utilisé, un type de bois facile à travailler et généralement apprécié pour le bricolage. On imagine que c'était pour une question de répartition du poids et de solidité, rappelons que cette partie contiendra l'alimentation, le radiateur et le réservoir du circuit à eau. Cette base est un assemblage de 6 planches, qu'il a fallu découper et percer, avant de les visser ensemble, puis de peindre (à l'acrylique) et texturer le tout. Les runes remplissent ici le rôle de grilles pour les ventilateurs du radiateur. C'est certainement loin d'être idéal pour un flux d'air frais optimal, mais esthétiquement c'est sympathique. Notez tout de même que des ouvertures sont prévues au-dessus de l'alimentation pour permettre à celle-ci de respirer un minimum et à sa gauche se trouve un seul ventilateur en extraction. En gros, un peu le même principe qu'un tour standard, avec une pression qui devrait ici être positive.

Et voilà, il n'y avait ensuite plus qu'à installer les waterblocks et un sticker personnalisé pour celui du GPU, avant d'affronter le premier moment de vérité qu'est la pose de chaque composant dans sa position respective prévue, puis de faire passer les câbles customisés, ainsi que le tubage rigide du circuit à eau, et enfin d'allumer le tout pour voir si ça fonctionne ! Résultat ? Une (grosse) œuvre de PC custom sauce (propagande) Marvel franchement réussie ! Espérons que Thor en a été fier...