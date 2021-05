C'est demain que sortira officiellement Resident Evil Village, le 8e opus de la saga. On ne va pas revenir sur le contenu et l'histoire, il serait dommage de spoiler plus avec les nouveaux personnages ou les rencontres hasardeuses et maléfiques. On sait que c'est bien la dernière version du RE Engine qui officie, avec en prime la gestion du ray tracing sur le sombres et les réflexions, ainsi que le Variable Rate Shading, soit un niveau adaptatif du niveau de shading. On n'oublie pas également le niveau de réglage des meshes, ça aussi c'est nouveau et nous avions découvert cela lors du lancement de Turing, puis sur la démo Asteroids et enfin chez 3D Mark il y a quelques semaines.

Deux nouveaux tests sont parus depuis, celui de TPU et celui de Guru3D. Quelle que soit la définition choisie, les cartes atteignent un niveau de performance fou pour un jeu récent. Certes, les titres à base de RE Engine ne sont pas parmi les plus gourmands, mais dans ce cas précis, ça mouline fort, et à moins d'avoir une HD 2900 ou une FX 5800, tout le monde ou presque sera en mesure d'y jouer. L'ajout du VRS et des meshes Shader n'est pas étranger à la chose, puisque même avec ray tracing, sans technique philosophiquement proche du DLSS, on arrive à des niveaux assez élevés. On notera chez Guru3D que les cartes en RT et UHD ayant 8 Go de VRAM ont des perfs bien plus basses que les autres, même si le GPU est plus puissant. On ne constate pas cela chez TPU.