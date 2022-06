On se doutait qu'il arriverait un jour, c'était la suite logique des reboot/remaster opérée par Capcom depuis des années. Pour les jeunes joueurs, le village concerne surtout Resident Evil VIII, mais pour les plus anciens, il y en a eu un autre bien plus glauque auparavant, dans Resident Evil 4. Sorti en exclusivité sur la GameCube de Nintendo, c'est dire s'il revient de loin cet opus, il sera commercialisé et jouable à partir du 24 mars 2023. Il sera également animé par le RE Engine, et pour l'occasion Capcom a publié un trailer qui montre, à défaut de pouvoir y jouer et sentir les commandes en main, une réussite graphique.

Une grande partie de ce titre, le premier de la saga originelle à passer en vue à la 3e personne avec caméra à l'épaule, joue son immersion par sa lourdeur sonore, l'horreur visuelle (à l'époque pour qui exècre les tripes), et les combats dynamiques. C'est donc l'occasion qui nous sera donnée de reprendre en main la destinée de Leon en Espagne, à la recherche de la fille du président des USA, kidnappée par une troupe au service d'un gourou Lord Saddler. Cette même fille, Ashley, qui intègrera l'équipe du BSAA dans Resident Evil 6. Bref, trêve de blabla, voici le trailer.

À noter que pour les nostalgiques, vous pouvez toujours refaire le Resident Evil 4 ancien, mais embelli par le pack RE4HD, pour lequel vous avez un billet dédié.