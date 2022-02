On vous en a déjà parlé, mais au bout de 8 ans de labeur, le mod pour Resident Evil 4 arrive ce jour, si ce n'est déjà fait au moment de lire ces lignes. Au départ, il était prévu un simple retexturage haute définition, qui a vrillé en textures 4k, avec correction de certains défauts de l'affichage originel, des jointures mal ajustées, bref c'est devenu un travail titanesque. Car non seulement le jeu a été entièrement retravaillé, mais également tous les modes. Rien n'a été laissé au hasard, même l'équilibrage y est passé. Et tout ça par altruisme, même si une aide était possible par Paypal, mais pas du tout obligatoire. Voici le trailer de lancement, qui dure plus de 5 minutes, les gros studios devraient s'en inspirer, c'est ça un trailer !