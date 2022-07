Il y a quelques jours, une série de jeux Capcom basés sur la licence Resident Evil, ont vu une rustine ray tracing arriver. C'était Resident Evil 2, Resident Evil 3, et Resident Evil VII. C'est l'épisode avec le Nemesis qui a eu les honneurs d'être testé. Nous avions analysé la chose lors de la sortie de Resident Evil VIII alias Village, et il faut dire que nous n'avions pas été emballés par l'apport du ray tracing sur le moteur RE Engine. La technologie est jeune, et demande une prise en charge bien étudiée en amont, comme ce fut le cas pour Cyberpunk 2077 ou Control pour les jeux les plus marquants, ceux qui apportaient une plus-value visuelle évidente.

GameGPU a donc fait son test, classique. Comme pour RE8, seul le FSR 1 en guise d'upscaling est présent, en sus du lancer de rayons. En FHD, sans FSR et avec, la RTX 3080 Ti domine sa rivale la RX 6900 XT, cette dernière étant encore derrière la RTX 3080. En bas, la RX 6600 occupe les deux dernières places, sans et avec RT. La légèreté visuelle de cet ajout se traduit par des écarts assez peu importants entre NVIDIA et AMD, alors que techniquement un fossé sépare les deux ennemis sur la gestion précise des calculs BVH, comme expliqué dans ce billet suite aux analyses d'Éric sur le sujet.

En QHD et UHD, ça ne change pas le classement, en revanche on constate que les cartes affichent des moyennes encore correctes, voire très bonnes pour certaines. Par contre à 40 ips et moins, c'est pas terrible, et le FSR apporte quand même une petite bouée d'oxygène à toutes les candidates.