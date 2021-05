Teasée il y a quelques semaines, la RX 6700 XT Hellhound Spectral White est officialisée. Compte tenu de la pénurie actuelle, on peut dire que la firme a eu le nez creux avec le nom, Spectral , espérons que la carte ne sera pas fantomatique, même si nous en doutons un peu, et ce bien qu'on ne puisse pas reprocher grand-chose à Powercolor. En effet, nous avions testé la version noire, et elle était ressortie avec de bons avis électroniques malgré son agencement très particulier en VRM, mais une ventilation qui pouvait se montrer bruyante en charge, ce qui reste malgré tout acceptable.

Toutefois, quand Powercolor dit que sa carte est blanche, c'est qu'elle l'est ! du PCB au ventirad, en passant par la backplate, c'est blanc. La firme a même poussé le truc en peignant en blanc l'équerre de fixation arrière, c'est dire. On a donc ce modèle triple moulin, deux de 100 mm et un de 90 mm au centre, qui mesure quand même 30.5 cm de long, et qui possède, heureusement, les 2560 unités de calcul et les 12 gigots de GDDDR6 16 Gbps sur bus 192-bit. Les fréquences restent celle de la version noire, elle-même obéissant aux préconisations AMD, à savoir 2321 MHz de base, 2424 MHz en gaming et 2581 MHz en boost. Au final, c'est un lifting esthétique, mais qui est réussi, assumé et complet, beaucoup de concurrents se contentant honteusement de juste coller un carénage blanc sur le ventirad pour qualifier leur création de "White".

Vous vouliez peut-être un prix ? Eh bien, comment vous dire, il n'est pas annoncé, et même s'il l'était il ne serait pas respecté pour deux sous ! (Source)