Alors que le jeu originel était une exclusivité GameCube, avant qu'il ne soit porté sur PS2, puis sur PC par la suite, une version refaite et repensée arrivera le 23 mars prochain. Le vieux jeu PC a reçu un pack de textures et de luminosité il y a quelques mois, ce travail ayant pris des années à son auteur ne lui permettra pas de savourer à sa juste valeur son impact, puisque parallèlement à ça, Capcom a attaqué le reboot de son jeu iconique Resident Evil 4. cet avait changé la jouabilité en passant la caméra à mi-épaule, contre une caméra fixe auparavant, l'ambiance était glauque dans cette contrée espagnole. Le scénario est bateau, Leon Kennedy, un flic qui a déjà vécu les évènements de Raccoon City, doit retrouver la fille du président des USA, kidnappée par une secte maléfique en Espagne (c'est pas franchement dit, mais ils parlent tous espagnol et sont en Europe), afin de lui inoculer (pas de faute de frappe...) leur parasite et d'infecter les USA par son biais.

Désormais, alors qu'il reste 5 mois avant son lancement, Capcom a bien avancé et a dévoilé hier soir, lors de son showcase, un trailer. On y découvre des villageois plus inquiétants, mention spéciale au tout premier que l'on rencontre dans la maison et qui semble souffrir d'un torticolis mortel, ils sont aussi plus vifs et mieux organisés, et tout ça sous le moteur maison RE Engine. Même si c'est un reboot / remake / appelez-le comme vous le voulez, il devrait être un met de choix pour ceux qui connaissaient déjà le titre de 2005, et à faire pour ceux qui ne sont pas habitués à la licence. Quant aux fans, ils sont forcément déjà convaincus avant même d'y avoir joué !