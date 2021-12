On en a parlé, et il aura mis beaucoup de temps pour arriver à son terme. On parle du mod HD d'un des meilleurs Resident Evil, le 4. Initialement, il devait n'être qu'un mod de textures en super haute définition, mais Albert et Cristobal ont rencontré des soucis de meshes, d'éclairages et de jointure des textures avec le jeu originel, tant et si bien que leur projet a évolué pour toucher ces aspects, mais aussi tous les autres modes de jeu. Et il faut le dire, le travail est impressionnant, les textures par exemple ont été tirées de photos faites par les moddeurs, et transposées au jeu avec les ajustements qui s'imposaient.

Alors, il faut le dire, ça leur a pris un temps dingue, 7 ans et 12000 heures, et beaucoup d 'argent pour la machine PC, pour les achats d'assets, frais d'internet, frais de logiciels de retouche, et les quelques coups de main donnés par des pros, plus de 15k dollars, renfloués par les donations des participants, ils y ont gagné 700 $ au final, mais ont transformé le jeu, c'est pas cher payé pour tout ce taf.

Le mod sera disponible en version finale 1.0 à partir du 2 février 2022, et il sera d'autant plus important que Capcom ne semble pas prêt du tout à se mettre au boulot pour un remaster de son jeu, comme il l'a fait avec Resident Evil, 0, 2 et 3. Bravo donc pour ce temps et ce taf de titan.