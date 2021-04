Après le succès monumental rencontré par le Raspberry Pi, nombreux ont été les clones du miniPC, sans pour autant l’égaler du point de vue de la communauté ou du prix plancher. Or, en parlant de prix et d’accessibilité, un projet a le vent en poupe ces dernières années : le RISC-V, un jeu d’instruction libre qui fait bigloucher certaines firmes, SiFive en tête. Ce faisant, il apparaît logique qu’un hybride RasRISC-V sorte un jour où l’autre, et c’est Allwinner qui a lancé le tout avec une carte de développement nommée Allwinner D1.

La carte en question

Mû par un SoC en provenance du géant chinois d’e-commerce Alibaba (qui semble-t-il, a décidé de se lancer dans les semiconducteurs), plus précisément la Xuantie-C906, le bousin ne sera pas un foudre de guerre. 1 GHz, 1 cœur, 1 Gio de DDR3... les caractéristiques ne font pas rêver, et ce ne sont pas les 256 Mio de NAND flash qui iront prétendre le contraire, en dépit de la connectique fournie : port microSD, HDMI 1.4, jack audio, USB 2,0, sans oublier l’Ethernet Gigabit ainsi que le GPIO à 40 broches. Malgré une fiche technique aussi faible, Linux devrait tourner sur la branche Debian correspondante, bien que le noyau embarqué date en général de Mathusalem.

Bien qu’aucune information n’ait encore fuité quant à son prix, le processeur inclus se trouve dans des kits de développement aux alentours de 12 $ : de quoi donner de grands espoirs en ce qui concerne la tarification. De plus amples nouvelles devraient arriver avec sa commercialisation officielle, prévue — en théorie — pour la semaine prochaine. De quoi démocratiser un peu plus le RISC-V sans exploser le porte-monnaie des acquéreurs ? (Source : CNX-Software via MiniMachine)