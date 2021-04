Comme chaque semaine, on passe en revue les meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions), et quelle n'est pas notre surprise en constatant que Valheim n'est plus en tête. Alors certes le nombre de semaines consécutives fut assez remarquable, et peut-être que cette baisse de régime n'est que temporaire, allez savoir, il n'empêche qu'on aime bien quand ça bouge un peu. Et là, deux concurrents sortent du lot, avec notamment Outriders, fraichement sorti, et It Takes Two, dans un genre radicalement différent mais qui montre que le boum boum pan pan n'est pas la seule préoccupation des amoureux du jeu vidéo.

Quant aux ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), nous passerons une fois de plus rapidement dessus, la sortie d'Outriders ne pouvant pour l'instant chambouler ce classement immuable depuis de nombreuses semaines. Oui, souvenez-vous, les données du SELL ont toujours une semaine de retard, c'est comme ça. Bref, rendez-vous la semaine prochaine pour voir si les ventes physiques seront, elles aussi, bousculées par d'autres challengers.

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 12 Semaine 11 1 Outriders Valheim 2 It Takes Two Subverse 3 The Binding of Isaac: Repentance Valve Index VR Kit 4 Valheim Half-Life: Alyx 5 Valve Index VR Kit Outriders 6 Horizon Zero Dawn™ Complete Edition Grand Theft Auto V 7 Evil Genius 2: World Domination It Takes Two 8 The Elder Scrolls Online - Crown Packs Counter-Strike: Global Offensive - Operation Broken Fang 9 Counter-Strike: Global Offensive - Operation Broken Fang The Witcher 3: Wild Hunt - GOTY Edition 10 Cyberpunk 2077 Cyberpunk 2077