Le modèle UL fait des émules. Basemark lance GPUScore, un benchmark pour cartes graphiques, d'origine PC ou smartphones. Ce benchmark est composé de 3 tests différents, dont le premier a été lancé ce jour, les deux autres arriveront ultérieurement. Ce nouveau-né, premier de la fratrie donc, se nomme Relic of Life, et fonctionne sur tous les PC ayant une carte graphique "fille" qui gère le ray tracing avec accélération hardware. De plus, il fonctionne sous Vulkan et DX12, les deux seules API officielles à prendre en compte cette technologie.

Le but, vous l'avez compris, c'est de se faire une place au soleil, car d'une manière générale, le seul qui permet de tester tous les aspects techniques, c'est 3DMark et sa dizaine de tests. Mais s'il manque UL au rayon des benchs intégrant tout - chose qui sera faite cette année - Basemark s'enquille aussi sur ce créneau, avec un objectif. Proposer un test crédible aussi bien dans son contenu que dans ses scores, ce qui permettrait une comparaison directe sans équivoque entre les divers GPU. Évidemment, un benchmark n'est pas un jeu, c'est avant tout un moteur 3D qui pédale en toile de fond, et donc aussi précis/justes que puissent être les scores, ils ne concerneront que le moteur en question, il sera toujours difficile d'extrapoler une tenue sur tous les moteurs de jeu. Pour ça, il faudra mater les tests CDH, encore et toujours !