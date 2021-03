Est-ce pour honorer la mémoire de Looping dans l'Agence Tout Risque que be quiet! a décidé de nommer sa nouvelle gamme Silent Loop 2 ? En tout cas, si le personnage était complètement loufoque et déjanté, on ne retrouvera pas dans cette nouvelle série le même brin de folie. Be quiet est un germain, et il fait dans l'austérité, mais classe. À l'orée des kits AIO bling bling et lardés de LED RGB, le Silent Loop 2 fait sobre, avec un léger liseré RBG sur le contour du top, se mariant plutôt bien avec le côté alu brossé qui recouvre quasiment ce même top. Toutefois, cette incursion de l'ARGB est inédite pour BQ, le seul éclairage disponible était une LED blanche fixe sur le top de la gamme Pure Loop. La pompe intégrée pédale à 2800 TPM, mais elle est réglable sur une plage allant de 9 à 12 V, elle se raccorde à la mobale via une prise 4 pins PWM.

Si on regarde la partie radiateur, on constate qu'il y a 4 modèles de Silent Loop 2, et donc 4 dimensions spécifiques. Le SL2 120 fait 154 mm x 120 mm x 77 mm, il est épais car il est fourni avec deux moulins en pouche/poule dont nous parlerons plus tard. Le SL2 240 passe à 274 x 120 x 52 mm, le SL2 280 grossit pour faire 314 x 140 x 52 mm, tandis que le SL2 360 devient le plus imposant avec 394 x 120 x 52 mm.

Les moulins sont de la famille Silent Wings 3. Les 120 mm et 140 mm sont PWM, avec les patins absorbants, estampillés high speed, donc ça devrait décoiffer en régime maximal, et décrotter les oreilles des plus sourds avec le bruit généré. Passons à la douloureuse, car tout se paye, comptez 99, 129, 139 et 159€ dans l'ordre croissant de taille, c'est pas donné, mais on a vu largement pire, comme chez NZXT par exemple à isotaille. Les sockets compatibles sont les LGA115x, 1200, 20xx, AM4, AM3+, pour Threadripper, il faudra acquérir le kit de fixation séparément. Dernière info, vous retrouverez les bousins en test sur CDH, when it's done diront les mauvaises langues !