Bon alors en effet, ça bouge très peu au niveau des meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions) puisqu'on retrouve encore une fois Cyberpunk sur la plus haute marche du podium. Derrière, même topo qu'en semaine 50 à peu de choses près, avec le retour de Fall Guys grâce à la sortie de la saison 3, et surtout le retour de GTA, qui se contente d'une 10e place toutefois bien sympatoche pour un jeu sorti en... 2013, bon sang !

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 51 Semaine 50 1 Cyberpunk 2077 Cyberpunk 2077 2 Valve Index VR Kit Counter-Strike: Global Offensive - Operation Broken Fang 3 Counter-Strike: Global Offensive - Operation Broken Fang Valve Index VR Kit 4 Phasmophobia Phasmophobia 5 Death Stranding Hades 6 Among Us Among Us 7 Fall Guys: Ultimate Knockout Red Dead Redemption 2 8 Hades Football Manager 2021 9 Football Manager 2021 The Witcher 3: Wild Hunt - GOTY Edition 10 Grand Theft Auto V STAR WARS Battlefront II

Et pour les ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), alors là, c'est un nouveau record. C'est non seulement un copié/collé absolument parfait par rapport à la semaine précédente, mais c'est d'autant plus remarquable que nous avons récemment ajouté les ventes physiques des PS5 et Xbox Series. Non vraiment, rien à dire, Noël sera vraiment particulier en cette année 2020...