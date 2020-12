LA HX1200 est le fruit d'une collaboration de Corsair avec CWT, la HX1200i est identique, mais intègre le nécessaire pour le monitoring de l'alimentation via iCUE. C'est un bloc de 1200 W certifié 80PLUS Platinum, plus tout jeune, puisque le modèle date déjà de 2017, ce qui ne change en principe rien aux qualités généralement attribuées à l'HX1200(i) dans les tests, entre autres, un assemblage et un jus de qualité, le tout en silence et avec une garantie de 10 ans.

Par contre, si vous avez acheté l'un de ces modèles récemment et que votre système ne s'allume plus ou que votre carte mère n'effectue pas son POST, il se pourrait alors que vous avez sous la main l'une des unités potentiellement défectueuses vendues après le 20 juillet 2020. Pour savoir si la vôtre est peut-être concernée, il faut jeter un œil à son numéro de lot et voir si celui-ci se trouve entre 2030xxxx et 2041xxxx - il s'agit des 8 premiers chiffres du numéro de série de l'alimentation. Ensuite, si votre alimentation est affectée, Corsair vous encourage à effectuer un RMA « avancé » et de leur retourner l'unité immédiatement, en replissant ce formulaire dédié.

Comme chaque fabricant le fait généralement avec ce genre de problème, Corsair minimise et affirme qu'un certain nombre d'unités seulement est potentiellement défectueux, il garantit aussi que le dysfonctionnement ne pose absolument aucun risque au reste du hardware. Dans tous les cas, il vaut probablement mieux pas prendre de risque et plutôt faire le nécessaire. À savoir que des témoignages sur la toile font également part de problèmes similaires avec certains modèles de la série AXi de Corsair, assemblée par Flextronic (les AX ont une plateforme Seasonic). Comme toujours avec internet, difficile de dire s'il s'agit d'une poignée de cas isolés ou plus courants, c'est bien connu que ce sont d'abord les mécontents qui se font généralement le plus entendre.

On suppose que mélanger plusieurs OEM dans un même catalogue présente toutefois certainement aussi quelques inconvénients, puisque cela peut impliquer une qualité plus ou moins variable et inégale entre les séries, d'où l'intérêt de bien lire les tests avant d'opter pour un modèle en ayant seulement le logo d'une marque pour seul critère. De plus, l'OEM parfait n'existe malheureusement pas...

Bon, remarquez tout de même qu'il ne s'agit pas ici d'un rappel officiel, mais d'une communication (uniquement en anglais) enfouie dans la page de support de Corsair. En matière de communication autour d'un problème avec un produit, on a peut-être déjà vu mieux... (Source : Reddit, Corsair, Corsair)