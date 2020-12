Récemment, Lian Li avait innové avec l'introduction d'un nouveau ventilateur haut de gamme, l'UNI FAN SL120, dont la grande particularité est d'être équipée d'une interface quick-connect pour permettre de brancher plusieurs SL120 à la chaîne et sans fils entre eux, de quoi autoriser des montages de 4 ventilateurs pour seulement deux câbles à brancher (l'un pour le PWM et l'autre pour le RGB double face du ventilo) - pratique ! En sus, la qualité de fabrication et les performances sont apparemment au rendez-vous, la moindre des choses pour un modèle de luxe à 24,90 € l'unité (bon, ça reste moins cher qu'un NF-A12x25), qui est néanmoins difficilement trouvable dans le commerce en ce moment, ou alors à des prix gonflés (c'est la mode pour le hardware en ce moment).

En attendant, chose promise, chose due, Lian Li a officialisé la version 140 mm de l'UNI FAN, qui se nomme tout simplement SL140 ! Celui-ci moulinera entre 500 et 1500 tr/min, avec la promesse d'un flux d'air de 70,5 CFM maximum et une pression statique de 1,67 mm, le tout pour seulement 30 dBA à fond. Le roulement est toujours de type FDB et on y trouvera encore une fois 32 LEDs ARGB, répartie de chaque côté du ventilateur pour un éclairage double-face. Bref, tout exactement comme sur un SL120, mais en plus grand ! En dollars, le prix à l'unité est de 29,99 $ (sans contrôleur), et ce sera 69,99 $ pour le pack de deux (avec contrôleur L-Connect). À titre indicatif, le MSRP en euros du SL120 est de 29,90 € (sans contrôleur) à l'unité et 79,90 € par 3 (avec contrôleur). À voir si la disponibilité du SL140 sera un peu meilleure, mais vu la conjoncture, on en doute un peu.

Enfin, rappelez-vous que Lian Li avait aussi été la première marque à lancer un câble ATX 24 pins RGB, c'était en 2018 ! Simultanément au SL140, occupé à réduire le nombre de câble dans votre boitier, le constructeur en rajoute un peu avec le STRIMER (qu'il faut apparemment prononcer Str-i-meur, et non pas Str-aie-meur) PLUS TRIPLE 8 pin pour GPU. Ben voilà, vous savez déjà tout, c'est dans le nom : le STRIMER PLUS est un trio de câbles 8 pins, serti d'un éclairage ARGB pour alimenter avec classe votre GPU, petit ou très grand. La solution propose 7 couleurs et 18 effets, à gérer avec le contrôleur inclus ou à synchroniser via la carte mère. Un objet qui se payera encore plus cher que le STRIMER premier du nom, puisqu'il faudra débourser pas moins de 59,99 $. Assurément un accessoire de luxe, mais tellement indispensable, non ?