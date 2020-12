C'est parti pour trois tests de plus sur Cyberpunk 2077. Ce matin, Tomiche faisait un focus sur un peu tous les effets importants du jeu, qui font son originalité, à savoir le Ray Tracing, le DLSS, et les presets bas et ultra. Vous retrouverez la vidéo ci-dessous. Cette fois PCGH, TPU et Techspot ont fait leur propre article, avec les définitions majeures 1920x1080, 2560x1440, 3840x2160, seuls les Allemands ont rajouté le 3440x1440. En gros, parmi tous les tests, tout y est passé : nombre de cartes conséquent, plusieurs presets dont medium et ultra, puis rajout du DLSS et du RT pour les RTX, les seules qui sont en mesure d'appliquer ces effets en cette heure, en attendant qu'AMD trouve une solution pour optimiser la relative jeunesse/limitation de leurs unités de calcul RT et compenser l'absence d'un upscaling type DLSS.

Les articles, d'un test à l'autre, renvoient vers le même genre de résultats, avec Ampere et RDNA 2 au coude à coude en rastérisation, mais avec une RTX 3090 qui domine les débats, et des cartes Polaris et Pascal à partir de la GTX 1060 vraiment en difficulté avec le preset Ultra. Il est parfaitement conseillé de passer en medium pour gagner de très précieuses images par seconde, et en règle générale il faut tâtonner au cas par cas pour trouver le juste équilibre. Au final, graphiquement le jeu est très réussi, les animations faciales sont une réussite, les décors et le nombre de persos à l'écran aussi, l'univers est cohérent, d'un point de vue moteur 3D, on a franchi un nouveau cap, le premier de la nouvelle génération ?