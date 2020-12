Depuis le retour en grâce d’AMD, les processeurs rouges sont devenus monnaie courante chez les joueurs, même si la victoire face à Intel en matière de jeu ne s’est avérée qu’avec les tout derniers modèles sous architecture Zen 3. Mais, avant Zen se trouvait une autre architecture, bien moins réussie : Bulldozer, qui avait également tenté la carte de multicœurs à foison (8 cœurs là où la norme n’était que 4 à l’époque) au prix de rassemblement en modules cassant les performances monocoeurs.

Quel rapport avec notre Cyberpunk ? Nous y venons : AMD développe depuis quelque temps GPUOpen, une initiative visant à proposer des bibliothèques de programmation ouvertes disposant d’un panel étoffé d’effets préoptimisés pour les cartes graphiques, entres autres les filtres FidelityFX. Or, dans ce code, nous y trouvons une méthode de détection des cœurs/threads d’un processeur assez... étrange. En effet, dans le cas d’un processeur Intel, la fonction de détection utilisée pour calculer le nombre de processus à lancer retournera le nombre de threads (cœurs logiques) : pas de soucis. Dans le cas d’un ancien bouzin sous architecture Bulldozer, idem, le nombre de cœurs logiques est également renvoyé (soit 2 par module). Mais, dans les autres cas — comprenez, par exemple et à tout hasard, un processeur Ryzen — seuls le nombre de cœurs physiques est renvoyé : aux oubliettes le SMT ! Un patch en assembleur est possible, et ne concerne que deux octets, mais la procédure nécessite le téléchargement et l’installation d’un éditeur binaire : pas du plus ergonomique.

Assez ironiquement, le problème serait donc directement en provenance des rouges, une situation assez cocasse lorsque l’on sait qu’Intel a un passif en ce qui concerne les idées pour désavantager le concurrent de manière logicielle. En effet, il est connu (et reconnu) que le compilateur ICC développé par les bleus contient des routines activant certaines optimisations uniquement dans le cas de puces en provenance de la maison-mère... chou blanc, ce n’est pas problème ici !

Sans/Avec le patch : la répartition de la charge semble, au jugé, clairement meilleure

Pas de panique, le comptoir vous a préparé une archive toute fraîche du jeu patchée — version 1.04, attention à vous — de telle sorte que vous n’avez plus qu’à la télécharger, sauvegarder votre exécutable précédent et le remplacer par celui téléchargé, dans l’emplacement Cyberpunk\bin\x64 (vous pouvez vous rendre dans le répertoire d’installation via Steam par l’opération suivante : clic droit -> « Propriétés » -> onglet « Fichiers locaux » -> « Parcourir les fichiers locaux »). Notez que ce binaire devrait aussi être compatible avec les processeurs Intel, mais sera sans effet.

Au passage, cette recherche, toute droite sortie de Reddit, n’aurait pas pu se dérouler en présence de DRM et d’API fermée : de quoi donner matière à réfléchir quant à l’intérêt général de ces protections. Pour ce qui est des performances, le comptoir bûche déjà sur des mesures préliminaires ; néanmoins les retours des utilisateurs indiqueraient que la principale amélioration s’effectuerait sur les FPS minimum, et, selon la configuration, sur les FPS moyens, particulièrement lorsque le Ray Tracing est activé, sachant que ces gains seraient principalement présent sur les CPU équipés d'un seul CCX (i.e., les plus faibles en cœurs). Un comportement qui correspondrait tout à fait à un goulot d’étranglement plus faible au niveau CPU. Enfin, rappelons tout de même que les premiers Ryzen avaient du mal en multicore, particulièrement lorsque plusieurs CCX étaient chargés simultanément, ce qui expliquerait le comportement étonnant de GPUOpen, dont la dernière modification de fichier en cause remonte à septembre 2017 ! Affaire à suivre ; prochaine étape : la réponse de la firme ?