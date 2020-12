Windows Insider 21277 : les débuts de Windows 21H1 et de l'émulation ARM64

L'équipe Insider a enfin commencé la transition entre la version actuelle de Windows 10 - la 20H2 - la prochaine version 21H1 qui sera pour le printemps prochain. Bien entendu, quelques correctifs sont encore en cours de conception pour une partie de l'équipe, mais nous allons à nouveau nous intéresser aux exlusivités Insider qui seront disponibles pour dans quelques mois, voire peut-être moins pour certains. Dans tous les cas, après quelques builds plutôt légères, les équipes sont reparties sur du lourd, regardons donc cela de plus près.

Tout d'abord, c'est officiel maintenant, les plateformes ARM pourront simuler les applications x64, permettant l'utilisation d'applications classiques sur cette nouvelle architecture. Un post dédié a été rédigé pour mieux comprendre le fonctionnement, et la fonctionnalité reste encore en Insider pour un certain temps, histoire d'assurer la compatibilité et la fiabilité du système. Cependant, cela reste un premier pas pour le cross plateforme avec Windows.

Quelques modifications mineures sont apportées aussi, comme la mise à jour des émoticônes disponibles, un peu plus de fluidité au niveau des fenêtres et des améliorations sur l'ergonomie globale du système et des ses applications embarquées. Quant aux corrections, la liste est excessivement longue, ce qui montre qu'il reste encore du chemin à faire de ce côté-ci, avec quelques bugs de la 20H2 qui sont toujours présents, comme le manager de disques ou les sites épinglés. Toutefois, nous verrons au cours des prochains mois ce que nous prévoit la Raymonde pour Windows 10 sauce 2021.