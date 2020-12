Alors que Mattiou vous parlait des statistiques Steam pour le jeu Cyberpunk 2077, CD Projekt Red en a donné de plus vastes et tout autant intéressantes. Premièrement, tous supports confondus, le jeu s'est précommandé à plus de 8 millions d'exemplaires, dispatchés en 59% PC et 41% consoles, XBox ancienne génération et nouvelle, PS4 et PS5. À noter que le jeu est assez laid sur XBox One et PS4, la faute à une puissance tout simplement pas suffisante pour afficher un niveau de détail qui serait compatible avec une belle expérience de jeu. Ensuite le titre s'est disséminé à hauteur de 74% en dématérialisé, 26% étant des versions galette (n'excluant pas du téléchargement quand même malgré 18 Go au lieu de 70).

Guru3D a fait un test du jeu, avec 0 DRM (la version presse utilisait un Denuvo pas classique, mais encore plus restrictif pour éviter toute fuite), et des pilotes à jour. Mais pas que, le jeu était distribué déjà patché en version 1.03, ce qui signifie qu'une grande partie des bugs remontés par les testeurs presse ont déjà été corrigés avant le lancement du jeu. Au final, les performances sont très loin d'être aussi affreuses/démoralisantes que ce que le test de Tom's Hardware avait remonté. Les 3 définitions ont été benchées avec le preset Ultra, sans DLSS ni Ray Tracing, on trouve donc des résultats en sortie de boite très intéressants pour un moteur Red Engine 6 censé représenter la nouvelle génération de moteurs 3D.

Sur le panel utilisé en FHD, le mode Ultra est trop dur pour les cartes Polaris, et il faut taper dans de la GTX 1660 Ti pour être à 40 images par seconde. En haut, les deux RX 6800 ainsi que la RX 6900 XT se glissent entre RTX 3070 et 3080. En montant en QHD, la RTX 2070 passe à 40 ips, et elles sont donc un sacré paquet à passer sous cette valeur, incluant les RX Veg, la RX 5700 XT mais aussi la GTX 1080 Ti. En haut, les RDNA 2 se casent encore entre la RTX 3070 et 3080, la 3090 prenant vraiment le large. Enfin en UHD, seules les RX 6900 XT, RTX 3080 et RTX 3090 respectivement à 38/40/49 ips sont capables de tenir le coup. Il va de soi qu'en activant un preset plus bas ça va mouliner bien mieux, ou le DLSS pour les cartes qui en sont capables, mais ça sera ajouté par la suite sur le test de Guru3D, mais suivez CDH, on ne sait jamais !