Alors qu'il sortira cette semaine, Cyberpunk 2077 n'en finit plus d'affoler le compteur des meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions). Le reste est relativement similaire à ce qu'on pouvait observer la semaine précédente, une fois de plus, à l'exception notable du nouveau contenu pour CS:GO sorti ce 3 décembre. De quoi contenter ceux qui jouent sur un moniteur FHD 240 Hz, il y en a.

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 49 Semaine 48 1 Cyberpunk 2077 Cyberpunk 2077 2 Counter-Strike: Global Offensive - Operation Broken Fang Valve Index VR Kit 3 Valve Index VR Kit Football Manager 2021 4 Phasmophobia Phasmophobia 5 Among Us Hades 6 Football Manager 2021 Red Dead Redemption 2 7 PlayerUnknown's Battlegrounds Halo: The Master Chief Collection 8 Hades PlayerUnknown's Battlegrounds 9 Red Dead Redemption 2 Death Stranding 10 Total War: WARHAMMER II - The Twisted & The Twilight DOOM Eternal

En ce qui concerne les ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), grosse déferlante sur PC avec la nouvelle extension de WoW ainsi que l'arrivée de FM 2021, les deux faisant la nique à ce bon vieux Flight Sim qui était pourtant solide sur les appuis depuis plusieurs semaines. Pour le reste, en revanche, peu ou prou de changement. Du Assassin's Creed et du Black Ops au menu essentiellement, avec une Cbox One qui fait de la résistance.