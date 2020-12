Cette technologie qui consiste à coupler deux cartes ayant le même GPU afin d'en augmenter les performances. Seul problème, c'est aux équipes en charge des pilotes de faire ce boulot de compatibilité jeu par jeu, c'est assez chronophage, et surtout de moins en moins efficace, du fait de moteurs 3D à rendus différés. Avec DX12 et Vulkan, l'approche est un peu différente, puisqu'on parle de multiGPU. En gros, le moteur du jeu autorise ou pas cette pratique, et se charge de l'activer dès que deux GPU sont détectés dans le système. AMD a abandonné ce développement du Crossfire depuis fin 2019, Nvidia lui a emboité le pas récemment. On a pu voir que, dans les jeux qui le géraient bien, les gains étaient bien meilleurs que par le passé.

C'est donc un multiGPU externe, traduire par le jeu lui-même, que se fait cette pratique. Tweaktown a pu faire un véritable miracle, en récupérant 2 cartes RX 6800 XT, mais il a aussi benché 2 RX 5700 XT également. Il a choisi 4 jeux, DX12 ou Vulkan, qui sont Sniper Elite 4, Strange Brigade, Rise of the Tomb Raider et enfin Deus Ex Mankind Divided. Il a aussi testé dans les 3 définitions phares que sont le 1920x1080, 2560x1440 et le 3840x2160. Notez que des résultats en 8k sont en cours d'acquisition. En règle générale, les gains sont là et importants, parfois quasi nuls et rarement le scaling est négatif. Comme toujours, il faut mesurer le pour et le contre, on multiplie par deux la consommation, on augmente clairement la chauffe, le prix double la solution GPU, la prise en charge est plus rare et limitée à DX12 et Vulkan, et le scaling est loin d'être doublé. Par contre il ya le plaisir de voir deux cartes dans la machine, c'est maigre comme satisfaction !