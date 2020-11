Le constructeur ID-COOLING a annoncé un watercooling pour GPU, all in one, qui permettra de refroidir votre carte graphique fraichement achetée. Pour rappel, la marque avait lancé son SE-225-XT, un ventirad simple, mais efficace, équipé de deux moulins et capable de refroidir les derniers processeurs sans broncher. La société avait aussi dévoilé il y a plus longtemps un SE-914-XT, propulsé au RGB et un watercooling ICEFLOW 240 ARGB, au format 240 mm. Eh bien pour le coup on passe sur la même chose, mais pour le GPU, avec le ICE FLOW 240 VGA ARGB !

On trouve donc un produit format 240 mm et surmonté de deux moulins 120 mm, ces derniers sont bien entendu équipés de RGB - c'est une habitude chez la marque. On trouve un combo waterblock pompe assez similaire à ce que l'on peut trouver chez la concurrence et surtout identique au ICE FLOW de base, avec un look aussi bien prononcé ainsi qu'un éclairage bien présent. En plus de tout ca, vous aurez aussi le droit à un moulin de 92 mm, qui viendra souffler sur les VRM du GPU. Au niveau des gros moulins, il est annoncé du 2000 tr/m au maximum, pour un débit d'air de 56,4 CFM et des nuisances sonores de 31,5 dBA (max). Le petit moulin en revanche tournera plus vite, avec 2500 tr/m, pour 44 CFM et 33,4 dBA (max). La pompe quant à elle - ça en fait des chiffres - pourra accélérer jusqu'à 6500 tr/m pour un débit de 240 L/h et des nuisances de moins de 24 dBA.

Ce watercooling sera proposé à un tarif de 129,99$ et devrait être disponible pour le mois de décembre prochain. Ce kit sera compatible avec pas mal de modèles chez Nvidia et AMD. On trouve les RTX 2000, l'ensemble des GTX 700, 900 ainsi que 1000 et enfin les GTX 1600. Pour AMD, ce sont les VEGA 56/64 et les RX 580/590. Actuellement, pas de trace des dernières RTX 3000 ou des prochaines cartes de chez AMD, peut-être une mise à jour arrivera prochainement, avec un adaptateur pour la compatibilité - qui sait. Cette nouvelle édition fait un bon remplacement de l'ancien FROSTFLOW 240G déjà utilisé depuis longtemps, avec un look plus moderne et agréable. Sinon, chez la concurrence, vous avez toujours la possibilité de vous tourner sur un Eiswolf 2 de chez Alphacool ou bien même de faire le choix d'un gros aircooling, en allant voir du côté de chez Rainjintek.