Les périodes de fortes chaleurs européennes ne semblent pas atteindre Redmond aux USA, puisque Microsoft continue sans soucis à développer son système d'exploitation fétiche sans se soucier de ce problème. Bien entendu, la période estivale se fait tout de même ressentir et le contenu des builds reste parfois léger, mais depuis la semaine dernière Microsoft redémarre la machine à bon régime et refait de vraies améliorations, qu'il convient à chacun de juger utiles ou non. Et pour cette build 20190, la firme reprend un chantier qui n'est pas nouveau : la sélection des cartes graphiques par application.

Il est techniquement possible depuis la version 1909 de Windows 10 de choisir quel profil de GPU est utilisé selon les applications : soit en mode économique (chipset par exemple), soit en mode performance. Mais selon les drivers, les modèles de GPU ou voire l'ordinateur en lui-même, cette option pouvait ne pas fonctionner correctement. Pour pallier à cela, vous aurez donc la possibilité de choisir quel GPU correspond à quel rôle, et si vous ne trouvez pas la chose assez claire, vous pourrez choisir par application le GPU qui doit être utilisé. Une option utile pour ceux qui possèdent des ordinateurs portables avec un iGPU et un GPU dédié.

Et ce sera quasiment tout pour cette semaine pour les grosses mises à jour, car les corrections de bogues sont légères cette fois-ci, et ceux présents depuis quelques semaines comme sur l'EAC ou sur certaines applications de l'UWP sont toujours là. Et pour les moins aguerris, Microsoft promet de devenir plus clair après chaque grosse mise à jour pour expliquer ce qui change, via une petite fenêtre sur les nouveautés apportées par la version. (source : blog de Windows)