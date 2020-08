Le titre est certes un brin coquin, mais vous allez vite comprendre pourquoi on parle de chute cette semaine. Mais avant cela, jetons un regard désabusé aux ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs). Peu de changement, avec un classement PC qui reprend ses petites habitudes, tout comme celui sur PS4 qui met en avant les exclusivités made in Sony, alors que la Xbox One se contente de renouer avec les anciennes gloires, comme ce fut le cas lors des précédentes semaines.

En revanche, la chute, elle a bien lieu pour les meilleures ventes par revenus sur Steam (incluant DLC et autres microtransactions), mais pas comme vous pourriez le penser. En effet, c'est bel et bien Fall Guys qui tire son épingle du jeu cette semaine, en se plaçant deux fois dans le tableau - du fait d'éditions et/ou de régions différentes - avec notamment un petit squat sur la première marche du podium ces jeux qui rapportent le plus chez Valve. À côté de ça, on a tout de même Horizon Zero Dawn qui fait une entrée remarquée, le reste étant déjà connu des services de police.

Top Ventes du S.E.L.L Semaine 30 Semaine 29 # PC PS4 Xbox One PC PS4 Xbox One 1 Les Sims 4 - Édition Standard Ghost Of Tsushima F1 2020 - Seventy Edition Death Stranding Ghost Of Tsushima F1 2020 - Seventy Edition 2 Farming Simulator 19 – Édition Platinum The Last Of Us Part II Forza Horizon 4 Les Sims 4 - Édition Standard Ghost Of Tsushima - Édition Collector Gears 5 3 Football Manager 2020 F1 2020 - Seventy Edition Call Of Duty: Modern Warfare Football Manager 2020 Ghost Of Tsushima - Édition Spéciale Sekiro : Shadows Die Twice