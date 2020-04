S04E16 • 13 avril - 19 avril 2020

• C'est nouveau, ça vient de sortir

Deadliest Catch: The Game est sorti de son early access mardi 14 avril et a été développé par Moonlit. On a hésité avant de l'inclure dans les sorties de la semaine, mais sachez que vous pouvez désormais vous éclater sur ce simulateur de pêche aux crabes basé sur l'émission éponyme de la chaîne Discovery. La page Steam...

Deadside est sorti en accès anticipé mardi 14 avril et a été développé par Bad Pixel. C'est un jeu de tir et de survie hardcore dans un environnement multijoueur, avec du craft, une base, des armes réalistes... et du PvE et PvP bien salés sinon c'est pas drôle. La page Steam...

Fort Triumph est sorti de son early access jeudi 16 avril et a été développé par CookieByte Entertainment. Jeu de stratégie au tour par tour façon XCOM, classique, avec toutefois une possibilité d'exploration supposée plus étendue ainsi qu'un petit côté gestion de base... comme XCOM. Le site du jeu...

Pirates Outlaws est sorti de son early access mardi 14 avril et a été développé par Fabled Game. Jeu indé de stratégie, il fait partie de ces jeux à base de cartes avec une composante rogue-lite, un peu comme Slay the Spire en fait. Mais dans un autre environnement, ça change. La page Steam...

STATIONflow est sorti de son early access mercredi 15 avril et a été développé par DMM GAMES. Jeu de stratégie et de gestion qui vous emmène dans les couloirs du métro. Entre nous, se mettre à la place de la RATP pour volontairement faire suer les usagers, c'est quand même assez jouissif. Sinon vous pouvez jouer pour gagner aussi... La page Steam...

• Focus

Et un remaster de plus avec Saints Row: The Third Remastered, un ! Mais d'où vient donc cette mode du remaster ? Quel est l'énergumène qui s'est réveillé un matin en se disant qu'on aurait envie de raquer à nouveau pour jouer à des anciens jeux ? Et pourquoi cela fonctionne-t-il noudidiou ?? Beaucoup de questions nous viennent quand on évoque cette pratique relativement récente (on a bien dit "relativement") et fortement appréciée des éditeurs. Mais le pire, c'est que ça marche, les gens achètent. La fibre nostalgique serait-elle si forte chez les g@amerZ ? Avons-nous réellement l'envie de revoir certains titres réédités et payer une deuxième fois pour jouer au même jeu, ou sommes-nous tout simplement abrutis par l'époque ? Parce que bon, on ne va pas se mentir, un jeu remasterisé ce n'est pas un remake, ça reste le même jeu avec un habillage différent, c'est comme Minecraft avec du ray tracing, ça reste Minecraft.

Enfin bref, Saint Row 3 revient, développé par Sperasoft et édité par Deep Silver, et il sortira (à nouveau) le 22 mai prochain sur PC, PS4 et XBox One. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un GTA-like et on vous colle un trailer vendeur accrocheur.

• Correctifs, DLC, blabla...

• Mini concours

À gagner cette semaine : Frog Detective

Pour participer, soyez inscrit au CDH et laissez un ragot en rapport ce Gamotron.

Doublez vos chances en suivant (bouton "❤ Suivre") la chaîne Twitch powered by CDH.

Clôture des participations vendredi 24 avril à 20h.