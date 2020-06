Alienware vient de dévoiler un nouveau clavier mécanique (full-size) boosté au RGB, reprenant le look de la série AW (AW510K, AW768 ...) mais en ajoutant un poil plus de noirceur au rendu. Au programme, vous aurez le droit à des commutateurs Cherry MX Brown (tactiles) ou aux sensibles et linéaires MX Red - il faut aimer. Ces switchs nécéssitent une force de 45g à l'activation et ont une course de 2 mm. Le produit fait assez robuste avec un châssis totalement en aluminium.

En plus de tout cela, vous trouverez un câble USB tressé de 2 mètres (toujours plus propre que d'avoir tout les câbles dans tout les sens) et la possibilité de régler l'inclinaison du clavier sur trois positions. Avec son look, vous devez vous douter qu'il s'agit d'un produit gaming - Razer oblige - et qui viendra donc avec son lot de loupiotes traditionnelles.

Vous pourrez également contrôler ce RGB avec le logiciel de la marque (Alien Command Center) dans le but de gagner en style (c'est connu, ça va avec le skill). Fonctionnalité indispensable d'un clavier moderne, l'anti-ghosting sera de la partie et vous évitera plusieurs arrachages de cheveux. Terminé les "j'ai ripé", qui vont habituellement parfaitement bien avec les "j'ai missclick" si vous avez aussi une souris Razer en combo.

Ah les macros, quel gamer n'en a jamais fait ? Ah si les joueurs de Rocket League pardon. En revanche, si vous êtes joueur de MMO ou de FPS, la fonctionnalité devrait vous ravir. On regrettera peut-être le manque de touches dédiées à cet effet, mais c'est un peu la mode de réduire les claviers actuellement (la presque sobriété). Vous trouverez également un port USB (Passthrough) sur le clavier, qui vous permettra de ne pas perdre celui utilisé au dos de votre PC.

Proposé à un tarif de 129 euros, ce clavier se positionne assez bien et devrait se confronter au Roccat Vulcan 80 qui propose des prestations similaires, mais utilise ses propres switchs. Sinon, vous aurez l'alternative du HyperX Alloy Elite RGB, qui propose aussi du Cherry MX Red pour un tarif similaire. Le lancement est prévu pour le 4 août prochain. Comme vous le savez, les périphériques, c'est au goût de chacun et comme on dit, cela ne se discute pas !