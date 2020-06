Thrustmaster et les joysticks pour jeux d'avions, c'est une histoire presque vieille comme le monde. Depuis l'arrêt de Microsoft dans la course aux périphériques il y a bien longtemps, la firme a pu développer son activité, et de manier plutôt qualitative, avec un catalogue très vaste qui va de correct à très cher, et ce malgré une concurrence peu nombreuse, mais acharnée du côté de Logitech voire Saitek.

Cette fois, le grand du joystick, aussi agréable en main droite que main gauche, lance une gamme dédiée à l'aviation civile nommée TCA, acronyme de Thrustmaster Civil Aviation, et qui est associée au nom d'Airbus. 4 périphériques arrivent, ils devraient faire plaisir à ceux qui veulent faire du futur Flight Simulator ou du X-Plane, pour les dogfights, ça ne sera pas adapté, ou en tout cas bien moins pratique.

On retrouve le joystick Sidestick Airbus Edition à 69.99€, qui est une réplique presque parfaite du kit HOTAS T-16000M FCS, la couleur étant juste différente, mais avec malgré tout la possibilité de bloquer l'axe-Z en plus. TM pour le coup le décline comme étant une copie parfaite de celui des A320/A320 Neo, avec 12 boutons programmables.

On note surtout le TCA Quadrant Airbus Edition, qui est un boitier de commande des gaz et d'autres fonctionnalités, avec le double manche qui devrait assurer plus de précision dans le pilotage. Comptez 99.99€ pour lui. Le reste de la gamme est constitué du kit Sidestick + Quadrant à 159.99€, tandis que le dernier est le Flying Clamp, un dispositif qui se fixe sur votre bureau dans lequel s'enfiche votre Quadrant, afin d'éviter de le voir glisser partout surtout si vous vous agacez ! 59.99€ tout de même pour ce clipseur géant ! Vous voilà prêts !