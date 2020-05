S04E22 • 25 mai - 31 mai 2020

• C'est nouveau, ça vient de sortir

Ever Forward Prologue est sorti jeudi 28 mai et a été développé par Pathea Games. Ce n'est ni plus ni moins qu'une démo de ce qui n'est, ni plus ni moins, qu'un jeu bourré de puzzles et autres énigmes à résoudre pour progresser dans les niveaux, dans lesquels vous contrôlez une fillette bloquée entre réalité et imaginaire. La page Steam...

Minecraft Dungeons est sorti mardi 26 mai et a été développé par Mojang AB. Un hack'n slash / dungeon crawler dans l'univers de Minecraft, ça vous tente ? On retrouve le bestiaire, et évidemment les cubes, sinon c'est pas drôle... Le site du jeu...

Quantum League est sorti mardi 26 mai et a été développé par Nimble Giant Entertainment. C'est un jeu de tir PvP dont l'originalité repose sur les paradoxes temporels et la possibilité de faire équipe avec... vous-même ! Se joue en 1v1 ou en 2v2, et on reste sur du bon gros FPS multi en arène sur le principe. Le site du jeu...

Shantae and the Seven Sirens est sorti jeudi 28 mai et a été développé par WayForward. Nouvel épisode des aventures de notre génie préférée, Shantae revient dans un metroidvania, donc grosso merdo ce qu'on appelait autrefois un jeu de plateformes. Enfin "revient", c'est l'adaptation du jeu sorti sur iOS l'an dernier, on va pas se mentir... La page Steam...

Tales Of Glory est sorti de son accès anticipé samedi 30 mai et a été développé par BlackTale Games. Après 3 ans d'early access, ce titre médiéval en VR sort "officiellement". Enfilez votre heaume, sortez votre Opinel, et partez à l'assaut dans des batailles grandeur nature contre une foultitude d'ennemis pas très gentils. Le site du jeu...

• Focus

Prévu pour le 11 juin prochain, c'est lors de la semaine mondiale de l'Océan que Beyond Blue débarquera sur nos machines i.e. sur PC, mais aussi sur PS4 et Xbox One, une version iOS traînant étant déjà disponible depuis la mi-avril. Alors c'est bien joli tout ça, mais c'est quoi donc, ce jeu ? Eh bien comme son nom l'indique, Madame le Marquise, il s'agira de visiter les fonds marins, donc "au-delà du bleu", là où la lumière commence à avoir du mal à se frayer un chemin.

Nul doute que cette aventure sous-marine nous permettra de découvrir moultes espèces animales, et probablement végétales également. Alors attention toutefois, car si la filiation avec un Subnautica peut sembler envisageable au premier abord, il ne sera pas question de science-fiction ici, mais bel et bien de science tout court. Un peu de culture en somme, ou au moins de quoi intéresser les plus curieux puisque ce jeu développé par E-Line Media - les créateurs de Never Alone - se veut relativement documenté, et propose par ailleurs quelques documentaires ponctués d'interviews d'océanologues experts en la matière. Bref, on fait plouf dans pas longtemps.

• Correctifs, DLC, blabla...

