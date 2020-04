Encore un jeu Predatouf, qui prend ses racines dans le seul vrai film Predator qui en vaille la peine, celui de 1987 qui a intronisé Schwarzy au rang de légende du film d'action (après sa découverte mondiale Conan). Du coup, jeu asymétrique, vous incarnez au choix la bestiole surarmée, ou un des 4 marines qui doivent accomplir des missions et se défendre/attaquer l'ET. Sur PS4, le jeu est catastrophique visuellement, c'est mieux sur PC, mais on serait tenté de dire "peut beaucoup mieux faire" avec l'Unreal Engine même si c'est le 3. Le jeu n'est pas une réussite, il est sympa néanmoins 5 minutes, bien qu'il mérite des ajustements sur les forces en présence pour lui donner plus d'intérêt. Mais le contenu famélique (3 maps) n'aidera pas à lui trouver des excuses.

Gamegpu a fait le test sur son panel classique. Le fait est qu'en 1080p, c'est pas l'orgasme, et encore moins pour les rouges. Une RTX 2080 Ti ne poutre que 124 ips, et ça descend jusqu'à 67 pour la GTX 1070 Ti. Gros souci, les Radeon à base de Vega et de RDNA se situent entre 61 et 66 ips, ce qui est faible si on considère qu'on est en 1080p. Du coup, les autres Pascal à base de GTX 1060 se trouvent sous les 45 ips, et la meilleure Polaris RX 590 est à 39 ips. C'est d'ores et déjà un désastre de programmation eu égard à ce qui est affiché.

En 1440p, on a des scores qu'on a habituellement en UHD, et en UHD seule la RTX 2080 Ti assure le steak. Au final, c'est encore un raté pour une licence Predator, films ou jeux, ils n'y arrivent pas...