On trouve encore une petite promo sympathique chez Amazon et qui porte sur un kit mémoire Crucial (pour changer), de la Ballistix RGBisée pour être précis. Et pour être encore plus précis, il s'agit d'un kit de 2x8Go, cadencé à 3000 MHz C15, portant la référence BL2K8G30C15U4BL. Généralement vendu autour des 95 €, le prix du kit passe à 76,99 €. Plutôt véloce d'origine, vous aurez également une marge d'overclocking disponible si vous souhaitez les pousser un peu plus. Vous cherchiez un upgrade coloré à bon prix ? Notre lien est disponible en bas de page.