En 2007, Crysis avait fait son effet comme étant un jeu superbe, mais terriblement exigeant. Au même titre que Far Cry 3 ans plus tôt, Crysis était devenu un jeu-benchmark. Mais c'est oublier que c'était en DX10.1, et que même si des éléments restent très beaux, comme l'eau par exemple, le jeu a quand même vieilli, le manque de polygones se fait sentir, les textures manquent de relief et de finesse. La physique était sympa quand même avec les environnements destructibles... quand on voit le dernier Call of Duty et sa nature qui ne bouge pas d'un pwal...

Et que donnerait le jeu s'il était testé en 2020, avec un panel de cartes graphiques récentes ? Gamegpu a fait ce test digne de feu Inpai que nous relayions souvent à l'époque de Puissance-PC. En 1080p, les cartes Pascal et Turing, tout comme les Vega et RDNA se baladent et sont même bloquées pour la plupart entre 100 et 126 ips. Sur le segment mainstream, la GTX 1060, pourtant concurrente directe de la RX 480, s'offre le luxe de planter la RX 590. Mais pour ce lot de cartes, le niveau est bon sans être exceptionnel, alors que le jeu accuse 13 ans sur la balance.

En 1440p, ça commence à se déliter, la Radeon VII demeure la Radeon la plus véloce sur ce titre, relativement devant la RX 5700 XT, alors que la RX 5600 XT égale la RX Vega 56. La RX Vega 64 est juste derrière la GTX 1070 Ti, alors qu'elle est du niveau voire mieux que la GTX 1080. Par contre les cartes RDNA se placent là où il faut face aux RTX 2060, 2060 SUPER, 2070 et 2070 SUPER, la hiérarchie est respectée.

Le jeu a beau être vieux, il dézingue les cartes en UHD. Elles ne sont que 3 à être au-delà des 60 ips, RTX 2080 et supérieur. Elles sont ensuite un gros lot à se situer entre 40 et 60 ips, quelques-unes sont dans la tranche 30/40 ips, et les cartes mainstream Polaris et Pascal sont sous les 30, les rendant insuffisantes pour ce jeu. Au final, si on peut statuer sur Prophet, vieux oui, mais vieux con !